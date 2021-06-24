"Я буду стрелять": журналист BBC рассказал, как РФ преследовала HMS Defender в Черном море (видео)

Россия задействовала более 20 боевых самолетов и два катера береговой охраны, чтобы следить за действиями эсминца Королевских ВМС Defender у мыса Фиолент.

Британский журналист Джонатан Бил, которого пригласили на борт HMS Defender, слышал по радиосвязи враждебные предупреждения от российских военных и выстрелы в акватории Черного моря, передает ВВС.

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МО РФ 23 июня сообщил, что у мыса Фиолент были произведены предупредительные выстрелы, а бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы ОФАБ-250 по пути следования британского эсминца "Дефендер".

Правительство Соединенного Королевства опровергло заявления Минобороны России и отрицало какие-либо "предупредительные" выстрелы в сторону эсминца HMS Defender. На борту корабля НАТО присутствовал спецжурналист ВВС Джонатан Бил, который слышал угрозы по радиосвязи от российских военных.

До инцидента у мыса Фиолент журналист видел над своей головой более 20 боевых самолетов, а два катера береговой охраны находились всего в 100 метрах от корабля НАТО. Видеосюжет ВВС противоречит заявлениям как канцелярии премьер-министра Великобритании, так и министерства обороны, которые отрицают любую конфронтацию с войсками РФ.

"Если вы не измените курс, я буду стрелять", — угрожал российский собеседник экипажу британского эсминца у мыса Фиолент.

По словам Джонатана Била, моряки находились на боевых постах, когда HMS Defender приближался к южной точке оккупированного Крыма, и системы вооружения были приведены в готовность.

"HMS Defender собирался пройти в пределах 12 миль (19 км) территориальных вод Крыма. Капитан настаивал, что он искал безопасного прохода только по международно признанному судоходному пути. Два российских корабля береговой охраны, преследовавшие военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент одно из российских судов приблизилось на расстояние около 100 метров. По радио звучали все более враждебные предупреждения", — рассказывает очевидец инцидента в Черном море.

Капитан эсминца HMS Defender предупредил экипаж, что системы корабля зафиксировали поблизости более 20 российских военных самолетов, добавили в ВВС.

[ + – ] Инцидент с HMS Defender у мыса Фиолент

Ранее Фокус рассказывал, что 23 июня авиация РФ сбросила бомбы рядом с эсминцем НАТО в Черном море. Минобороны РФ обвинили HMS Defender в "нарушении территориальных вод России", а бомбардировщик Су-24М якобы провел предупредительное бомбометание снарядами ОФАБ-250.

Минобороны Великобритании опровергло "обстрел" эсминца HMS Defender в Черном море. Как заявляли в оборонном ведомстве, корабль Королевского флота Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Позже Фокус сообщал, что РФ опубликовала видео инцидента на Черном море. В доказательство версии о "предупреждающем огне" по эсминцу, были показаны кадры с Су-24М и беспилотника.