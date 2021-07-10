Учения "Си Бриз – 2021" официально завершены: командир Defender получил награду (фото)

Представитель ВМС США, заявил, что учения в 2022 году будут более масштабными.

Утром 10 июля в одесском Доме офицеров, состоялось торжественное закрытие ежегодных международных учений "Си Бриз – 2021". "Учения Sea Breeze – 2021 завершены. Все задачи выполнены в полном объеме", – заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

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По итогам учений украинские и западные военные были удостоены почетных наград "Защитник Украины" и "За укрепление боевой готовности ВМС". Среди награжденных – командир британского эсминца Defender и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур.

[ + – ] Знак "За укрепление боевой готовности ВМС" [ + – ] Медаль "Защитник Украины"

По словам заместителя командира 65-й оперативной группы Шестого флота ВМС США Кайла Гантта, военные уже начинают подготовку к учениям следующего года. "Завтра мы уже будем готовить Sea Breeze – 2022. В следующем году ожидаю увидеть еще больше стран", – сказал он.

Напомним, в Черном море и прибрежных районах на территории Украины с 28 июня по 10 июля проходили военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze – 2021. Основные участники: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия.

В учениях были задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Перед стартом учений в Черном море произошло ЧП с эсминцем Великобритании. Российские военные обвинили HMS Defender в нарушении границ и якобы произвели "предупредительное бомбометание". Минобороны Королевства опровергло заявление Москвы и заявило, что не заметило никакого огня по эсминцу HMS Defender.

Борис Джонсон ранее уже заявлял о том, что они не признают аннексии Крыма, поэтому кратчайший путь был из Одессы в Грузию проложен через украинские территориальные воды.