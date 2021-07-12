2000 военных и 300 единиц техники. Начались украино-британские учения "Козацька булава" (фото)

В Генштабе заявляют, что маневры повысят совместимость ВСУ с НАТО, а также покажут неизменную поддержку Британией Украины.

В Николаевской области стартовали международные украино-британские учения "Козацкая булава", в которой примут участие военные из 5 стран. Сами маневры будут проходить с 12 по 24 июля. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

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В церемонии открытия взяли участие представители командования ВСУ, оперативного командования "Схід", командир 4 батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.

Фото: Генштаб ВСУ

В учениях примет участие около 2000 тысяч военных и более 300 единиц техники из пяти стран участниц. Кроме Великобритании в маневрах примут участие бойцы из США, Канады и Швеции. Цель учений — обмен опытом, обеспечение безопасности в Черноморском регионе, а также поддержка Украины Великобританией.

Фото: Генштаб ВСУ

"Эти учения является важным шагом на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины и Объединенного Королевства Великобритании, а также США, Канады, королевства Швеции и других членов НАТО. Война на Востоке Украины — это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира. Наши партнеры абсолютно солидарны в этом вопросе", — заявил в ходе открытия учений полковник Владимир Кокорев.

Напомним, 10 июля завершились учения Sea Breeze-2021, которые стали самыми масштабными за всю историю проведения. Маневры стартовали 28 июня.

Отметим, что с 17 июля начнутся учения "Три меча", в которых украинские военные будут принимать участие впервые.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин взял интервью у морпеха, который на фронте российско-украинской войны с 2019 года.