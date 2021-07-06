1200 военных и 200 единиц техники: Украина впервые примет участие в учениях "Три меча" (фото)

В маневрах будут принимать участие бойцы из Литвы, Польши и США. ВСУ представят бойцы из 80 десантно-штурмовой бригады.

Украинские военные впервые примут участие в учениях "Три меча", которые пройдут во Львовской области с 17 по 30 июля на Яворивском полигоне. Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

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Сообщается, что в маневрах примет участие более 1200 военных и более 200 единиц военной техники. Украину будут представлять военные 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ. Учения представляют из себя продолжение партнерства Украины, Польши и Литвы.

Фото: Генштаб ВСУ

"Три меча 2021 — абсолютно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника, которым является ЛитПолУкрбриг. Кроме того "Три меча 2021" должны улучшить взаимодействие между представителями Вооруженных Сил Украины и ВС НАТО", — указывают в сообщении.

Учения призваны повысить безопасность в центральной и восточной Европе. Подчеркивается, что они созданы с оборонительной целью. Маневры должны повысить уровень взаимодействия стран, взаимосовместимость, а также позволит обменяться опытом.

Напомним, сейчас в Украине проходят крупнейшие в истории учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие военные из 31 страны.

Отметим, что бойцы ВСУ на Донбассе форсировали реку, соорудив переправу.