Построили переправу и перевезли технику. Бойцы ВСУ форсировали реку на Донбассе (видео)

Военные обеспечили проход техники на другой берег под дымовой завесой.

В Луганской области в зоне проведения Операции объединенных сил произошли тактико-специальные занятия по форсированию водного препятствия. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

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Основная задача, которая стояла перед бойцами радиационной, химической и биологической защиты, состояла в обустройстве понтонно-мостовой переправы через реку, а также обеспечить передвижение через нее техники с применением аэрозольной маскировки.

Сообщается, что во время учений, были выполнены нормативы. Бойцы продемонстрировали скорость, надежность и налаженность работы.

Напомним, 30 июня танкисты ВСУ провели учения, на которых отрабатывалось уничтожения врага. По легенде, условный враг пошел в контратаку.

20 июня бойцы ВСУ провели масштабные учения в Черном море с высадкой десанта на берег. Ранее ВСУ провели учения максимально приближенные к боевым на админгранице с Крымом.