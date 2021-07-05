Побудували переправу і перевезли техніку. Бійці ЗСУ форсували річку на Донбасі (відео)

Військові забезпечили прохід техніки на інший берег під димовою завісою.

У Луганській області в зоні проведення Операції обʼєднаних сил відбулися тактико-спеціальні заняття з форсування водної перешкоди. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

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Основне завдання, яке стояло перед бійцями радіаційного, хімічного і біологічного захисту, полягало в облаштуванні понтонно-мостової переправи через річку, а також забезпечити пересування через неї техніку із застосуванням аерозольного маскування.

Повідомляється, що під час навчань, були виконані нормативи. Бійці продемонстрували швидкість, надійність і налагодженість роботи.

Нагадаємо, 30 червня танкісти ЗСУ провели навчання, на яких відпрацьовувалося знищення ворога. За легендою, умовний ворог пішов у контратаку.

20 червня бійці ЗСУ провели масштабні навчання у Чорному морі з висадкою десанту на берег. Раніше ЗСУ провели навчання максимально наближені до бойових на адмінкордоні з Кримом.