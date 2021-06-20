ЗСУ провели масштабні навчання в Чорному морі з висадкою десанту на берег (фото, відео)

До маневрів залучили вертольоти, літаки і десантні кораблі. Висадка на сушу робили як з води, так і з повітря.

Військово-морські сили Збройних сил України спільно з військово-повітряними силами провели навчання в виділених районах Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба ВМС.

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Навчання проходили в кілька етапів. Спершу військові привели в повну бойову готовність корабельну десантну групу. Потім їх завантажили в техніку, після чого розгорнули в виділених районах.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

До сценаріїв приєдналися бійці морської піхоти та авіація. Військових висадили на берег з десантних кораблів Військово-морських сил. Відпрацьовувалася організація протикорабельної десантної групи.

Також бійці відпрацьовували тактичні маневри, передачу вантажу на ходу. В ході навчань військовослужбовці надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи на нього, а також буксирували пошкоджене судно.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

На завершальному етапі була залучена бомбоштурмова авіація Військово-повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. Висадка військових на берег відбувалася як з моря, так і повітряним способом.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Відзначається, що навчання проходили з використанням сигналів МТР і цілей "Killer Tomatoes", які застосовують країни-члени НАТО.

Нагадаємо, 16 червня ВСУ провели навчання на адмінкордоні з Кримом, які були максимально наближені до бойових.

Відзначимо, що раніше в ЗСУ завершився чемпіонат "Сталева міць". Це дуже складний чемпіонат в армії.