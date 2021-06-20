ВСУ провели масштабные учения в Черном море с высадкой десанта на берег (фото, видео)

К маневрам привлекли вертолеты, самолеты и десантные корабли. Высадку на сушу производили как с воды, так и с воздуха.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с Военно-воздушными силами провели учения в выделенных районах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Учения проходили в несколько этапов. Сперва военные привели в полную боевую готовность корабельную десантную группу. Потом их загрузили в технику, после чего развернули в выделенных районах.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

К сценариям присоединились бойцы морской пехоты и авиация. Военных высадили на берег из десантных кораблей Военно-морских сил. Отрабатывалась организация противокорабельной десантной группы.

Также бойцы отрабатывали тактические маневры, передачу груза на ходу. В ходе учений военнослужащие оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы на него, а также буксировали поврежденное судно.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

На завершающем этапе была привлечена бомбо-штурмовая авиация Военно-воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации. Высадка военных на берег происходила как с моря, так и воздушным способом.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Отмечается, что учения проходили с использованием сигналов МТР и мишеней "Killer Tomatoes", которые применяют страны-члены НАТО.

Напомним, 16 июня ВСУ провели учения на админгранице с Крымом, которые были максимально приближенные к боевым.

Отметим, что ранее в ВСУ завершился чемпионат "Сталева міць". Это сложнейший чемпионат в армии.