Максимально приближенные к боевым. ВСУ провели учения на админгранице с Крымом (фото, видео)

Танкисты выстраивались в боевые порядки, выставляли дымовой заслон, а также оттачивали переход в контратаку.

Подчиненные Командованию объединенных сил ВСУ танковое подразделения провели учения рядом с линией разграничения с оккупированным Крымом. Об этом сообщается на странице командования в Facebook.

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В ходе учений танкисты обучались проходить сквозь минно-взрывные ограждения, мосты, яры и другие препятствия ландшафта Херсонской области. По словам командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева, практичные навыки вождения для танкистов являются одним из главных этапов подготовки личного состава.

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"Вместе с тем, танкисты отрабатывают вопросы скрытия и маскировки боевых машин для нанесения условному врагу максимального поражения с близкой дистанции внезапным огнем по прямой наводке, что создает преимущества во время ведения боя", — отметил Наев.

Кроме этого бойцы отрабатывали перемещения в составе колонн, а также развертывание в боевые порядки. Также отрабатывалась установка дымовой завесы, выход на огневой рубеж и переход в контратаку.

Напомним, в ВСУ завершился уникальный чемпионат "Сталева міць" среди воинов-разведчиков бригад.

В начале июня на админгранице с Крымом прошли масштабные учения ВСУ. Отрабатывалась защита морского побережья от возможной атаки вражеских войск.

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