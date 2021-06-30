Отрабатывали уничтожение врага: танкисты ВСУ провели учения в зоне ООС (фото)

Условный враг прорвал оборону, куда был направлен танковый взвод, который после отражения атаки, перешел в контрнаступление.

На одном из полигонов в зоне проведения Операции объединенных сил танкисты ВСУ и механизированные подразделения отрабатывали сценарий по отражению нападения врага. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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В учениях принимали участие представители командования частей и подразделений, которые выполняют боевые задания непосредственно в ООС.

Фото: АрміяInform

По легенде, условный противник прорвал оборону пехоты и начал наступление. Танковый взвод украинских военных выехал к месту сосредоточения врага для отбития нападения. После успешного отражения атаки, танкисты перешли в контрнаступление, уничтожив вражескую технику и заняв выгодные позиции.

Также в рамках учений были отработаны действия подразделений в обороне и наступлении с установкой инженерного оборудования на позициях, смена позиции, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.

Фото: АрміяInform

Сообщается, что учения показали должный уровень боевой подготовки личного состава, а также слаженность действий с механизированными подразделениями.

Напомним, 20 июня бойцы ВСУ провели масштабные учения в Черном море с высадкой десанта на берег. Ранее ВСУ провели учения максимально приближенные к боевым на админгранице с Крымом.