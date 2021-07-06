1 200 військових і 200 одиниць техніки: Україна вперше візьме участь у навчаннях "Три мечі" (фото)
У маневрах братимуть участь бійці з Литви, Польщі та США. ЗСУ представлять бійці з 80 десантно-штурмової бригади.
Українські військові вперше візьмуть участь у навчаннях "Три мечі", які пройдуть у Львівській області із 17 по 30 липня на Яворівському полігоні. Про це повідомляє Генштаб у Facebook.
Повідомляється, що в маневрах візьме участь понад 1 200 військових і понад 200 одиниць військової техніки. Україну представлятимуть військові 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ. Навчання являють собою продовження партнерства України, Польщі та Литви.
"Три мечі 2021 — абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника, яким є ЛитПолУкрбриг. Крім того "Три мечі-2021" повинні поліпшити взаємодію між представниками Збройних Сил України та ЗС НАТО", — вказують у повідомленні.
Навчання покликані підвищити безпеку в Центральній та Східній Європі. Підкреслюється, що вони створені з оборонною метою. Маневри повинні підвищити рівень взаємодії країн, взаємосумісність, а також дозволить обмінятися досвідом.
Нагадаємо, зараз в Україні проходять найбільші в історії навчання Sea Breeze-2021, в яких беруть участь військові з 31 країни.
Зазначимо, що бійці ЗСУ на Донбасі форсували річку, спорудивши переправу.