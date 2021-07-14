Бойцы на учениях "Козацька булава" отработали авиаэвакуацию раненых (фото)

Украинские пилоты и британские медики отработали сценарий эвакуации, чтобы в случае реальной необходимости быстро отреагировать на событие.

В Николаевской области на базе Межвидового центра подготовки проходят украино-британские учения "Козацька булава 2021". В рамках одного из этапов была отработана эвакуация с привлечением авиации. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

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Указывается, что британская сторона еще на этапе подготовки к учениям делала акцент на организации максимально оперативной эвакуации раненых или пострадавших. Поэтому для этого была привлечена медицинская эвакуация.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Пилоты Ми-8МСБ-В и личный состав британской медроты провели практические занятия по отработки действий при эвакуации. Вертолет облетел территорию полигона, чтобы проверить готовность площадок к возможности приземления, подхода к месту транспорта и саму погрузку раненного.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Сообщается, что на площадке Чарли были проведены все необходимые действия и загрузок раненных на борт. Это место будет использоваться во всех этапах учений для оперативной эвакуации, если она действительно понадобится.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Напомним, учения "Козацька булава" стартовали 12 июля. В них примут участия военные из 5 стран. К ним привлекут 2000 военных и 300 техники.

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