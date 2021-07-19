Мало летают и много бюрократии: из Военно-воздушных сил массово увольняются летчики (видео)

За последние два года из ВВС ушло около 140 пилотов, среди которых как опытные специалисты, так и новички, недавно завершившие обучение.

Украинские летчики увольняются из ВВС Украины из-за проблем с бюрократией, низкой зарплатой и налетом. Об этом сообщается в сюжете Донбасс.Реалии

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Среди пилотов есть как опытные специалисты, так и новички, завершившие университеты в 2016 году. По словам представителя Командования ВС Олега Гаврилка, за последние два года из войска ушло около 140 пилотов, в этом году планируют уволиться еще более 40 военных.

Причиной увольнения в командовании называют низкие зарплаты, а также конкуренцию с другими ведомствами. Зарплаты в структурах для пилотов:

ВСУ — 19-24 тысячи гривен

Госпогранслужба — 28 тысяч гривен

Нацгвардия — 32 тысячи гривен

ГСЧС — 36 тысяч гривен

Нацполиция — 50 тысяч гривен.

Командир авиаэскадрильи в Военно-воздушных силах получает 28 000, а Нацгвардии — 41 000. Поэтому в командовании ВВС хотят выровнять зарплату для пилотов, сделав ее более конкурентной. Но в Генштабе пока не приняли соответствующего решения.

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Однако сами пилоты заявляют, что причина их увольнения не в зарплатах, а в бюрократии.

"Я был начальником службы безопасности полетов. У меня было документации где 19 журналов, а других планов и папок в общем где-то 30. Служба состоит из одного человека — меня. То есть, я должен вести учет-аудит и еще и проводить занятия с летным составом, касающихся непосредственно безопасности полетов. Как-то я подсчитал, что я должен был проводить занятия в течение 61 часов в недели при том, что всего за неделю я должен работать 41 час ", — рассказывает бывший летчик ВС ВСУ Вадим Ворошилов.

Также пилоты сетуют на малое количество часов налета. В среднем выходит 40-50 часов при том, что в НАТО эти цифры значительно выше. Вдобавок к этом практически никак не используется опыт, полученный во время российско-украинской войны на Донбассе.

Как писал военный аналитик Фокуса Игаль Левин в статье о летных часах украинских пилотов, в НАТО средним удовлетворительным является уровень налета в 120-180 часов в год.

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Напомним, летчики ВВС провели тактически учения в Миргороде.

Отметим, что на учениях "Козацька булава" отработали авиаэвакуацию раненых.