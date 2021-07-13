Несмотря на провокации "активистов" и вражескую ДРГ. Летчики ВВС на тактических учениях (фото)

Военные отработали работу в условиях резкой смены обстановки с ударами по наземным целям.

Миргородская бригада тактической авиации провела летно-тактические учения с применением авиационных средств поражения. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Основной акцент был сделан на способности командира авиационной эскадрильи и способности штаба планировать боевые действия в условиях отдаленности от пункта постоянной дислокации. То есть, в условиях резкой смены обстановки и на оперативном аэродроме.

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Подчеркивается, что в учениях впервые приняли участие летчики, которые выпустились в 2020 году. В ходе учений пилоты отрабатывали боевое применение по наземным целям на авиаполигоне.

Кроме этого по легенде учений были созданы условия, которые существует для ВСУ в настоящее время: стихийные выступления местного населения, работа ДРГ, а также применение БПЛА. Рота охраны и представители Нацполиции Миргорода умело противодействовали "диверсантам".

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Сообщается, что личный состав выполнил все задания в полном объеме и в установленные сроки.

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Напомним, в апреле военные отрабатывали ведение воздушных боев в Миргороде. Отметим, что вчера, 12 июля, в Украине стартовали учения "Козацька булава".

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин проанализировал, сколько летных часов у украинских пилотов, и приблизились ли они к мировым стандартам.