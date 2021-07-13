Незважаючи на провокації "активістів" і ворожу ДРГ. Льотчики ВПС на тактичних навчаннях (фото)

Військові відпрацювали роботу в умовах різкої зміни обстановки з ударами по наземних цілях.

Миргородська бригада тактичної авіації провела льотно-тактичні навчання із застосуванням авіаційних засобів ураження. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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Основний акцент був зроблений на здатності командира авіаційної ескадрильї і здатності штабу планувати бойові дії в умовах віддаленості від пункту постійної дислокації. Тобто, в умовах різкої зміни обстановки і на оперативному аеродромі.

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Підкреслюється, що в навчаннях вперше взяли участь льотчики, які випустилися в 2020 році. У процесі навчань пілоти відпрацьовували бойове застосування по наземних цілях на авіаполігоні.

Крім цього за легендою навчань були створені умови, які існують для ЗСУ зараз: стихійні виступи місцевого населення, робота ДРГ, а також застосування БПЛА. Рота охорони та представники Нацполіції Миргорода вміло протидіяли "диверсантам".

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Повідомляється, що особовий склад виконав всі завдання в повному обсязі й у встановлені терміни.

Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade

Нагадаємо, в квітні військові відпрацьовували ведення повітряних боїв у Миргороді. Зазначимо, що вчора, 12 липня, в Україні стартували навчання "Козацька булава".

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін проаналізував, скільки льотних годин в українських пілотів, і наблизилися вони до світових стандартів.