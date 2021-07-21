С управляемыми авиабомбами: в Украине завершают испытания обновленного МиГ-29 (видео)

Самолет будет способен перевозить новый тип ракет, поражающий пехоту, технику и бетонные перекрытия. Обновление одного борта обходится в 100 млн гривен.

Директор Львовского государственного авиаремонтного завода Дмитрий Матрунчик заявил в эфире Security Talks о том, что к концу 2021 года они завершат испытания модернизированного истребителя МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ2.

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Главной особенностью модернизации является возможность запускать управляемые ракеты класса "воздух-земля". К ним относятся авиабомбы КАБ-500КР с телевизионной головкой самонаведения и ракеты Х-29Т. Отмечается, что их испытания были успешно проведены весной прошлого года на авиаполигоне в Ковельском.

[ + – ] КАБ500КР Фото: Милитарист

КАБ-500КР — корректируемые авиабомбы весом в 370кг. Предназначены для разрушения бетонных перекрытий, поражения пехоты и техники. Приставка КР означает, что он имеет телевизионно-корректирующую систему наводки, а также фугасно-бетонобойную боевую часть.

[ + – ] МиГ-29УМ2 с КАБ500Кр

Стоимость модификации одного истребителя, по информации "Милитарного", составляет около 100 млн гривен.

При этом истребитель получил обновленную бортовую аппаратуру, позволяющая в автоматическом режиме совершать контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах. Также МиГ-29МУ2 получил цифровые индикаторы путем замены кабины истребителя.

Напомним, в СМИ сообщали, что летчики Военно-воздушных сил массово покидают армию. Причиной тому — малое количество летного времени и много бюрократии. За последние два года из ВВС ушло около 140 летчиков. Позднее в ВВС Украины признали проблему заявив о необходимости изменении законов.