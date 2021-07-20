Нагрузки, зарплаты и устаревшая техника. В командовании ВВС объяснили массовые увольнения

В армии признают наличие целой группы проблем, но информация об увольнении именно пилотов — неточная. Речь идет и о других членах летного состава, а не только летчиков.

Командование Военно-воздушных сил Украины объяснили увольнение пилотов из армии. На это есть 5 причин. Об этом сообщается на странице командования в Facebook.

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Увольнения касаются не только пилоты, но и другие члены экипажей, например, бортмеханики, штурманы, бортрадисты. Вдобавок к этому уходят бойцы не только Воздушных сил, но и армейской авиации Сухопутных войск и авиации ВМС.

Заявляется, что в период с 2019 по июль 2021 уволилось 52 военных летного состава, поэтому Сообщения в СМИ о 140 человек касаются всех видов войск. При этом в ВВС признают наличие проблем и выделяют 5 из них:

Большая нагрузка на летный состав, несущей боевое дежурство в системе ПВО и на оперативных аэродромах в интересах ООС

Чрезмерно высокое количество документации, которую летчики должны успевать вести между полетами

Денежное обеспечение летного состава ВС существенно отличаются от других силовых структур, туда существует переход кадров

Социальные гарантии и правовая защита летного состава на случай аварий и катастроф

Физически устаревший авиапарк

Поэтому в Военно-воздушных силах уже несколько лет просят увеличить зарплаты. Сейчас этот вопрос находится в Минобороны и высшего военного руководства страны. Решать проблему планируется как на законодательном, так и на финансовом уровне.

Напомним, в СМИ сообщали, что летчики Военно-воздушных сил массово покидают армию. Причиной тому — малое количество летного времени и много бюрократии. За последние два года из ВВС ушло около 140 летчиков.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин в статье о летных часах украинских пилотов писал о том, находятся ли на одном уровне летные часы украинских летчиков и натовских.