Навантаження, зарплати і застаріла техніка. У командуванні ВПС пояснили масові звільнення

В армії визнають наявність цілої групи проблем, але інформація про звільнення саме пілотів — неточна. Йдеться і про інших членів льотного складу, а не тільки льотчиків.

Командування Військово-повітряних сил України пояснили звільнення пілотів з армії. На це є 5 причин. Про це повідомляється на сторінці командування у Facebook.

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Звільнення стосуються не тільки пілотів, а й інших членів екіпажів, наприклад, бортмеханіків, штурманів, бортрадистів. Додатково до цього йдуть бійці не тільки Повітряних сил, але і армійської авіації Сухопутних військ та авіації ВМС.

Заявляється, що в період з 2019 по липень 2021 звільнилося 52 військових льотного складу, тому повідомлення в ЗМІ про 140 осіб стосуються всіх видів військ. При цьому у ВПС визнають наявність проблем і виділяють 5 з них:

Велике навантаження на льотний склад, що несе бойове чергування в системі ППО і на оперативних аеродромах в інтересах ООС

Надмірно висока кількість документації, яку льотчики повинні встигати вести між польотами

Грошове забезпечення льотного складу ВС суттєво відрізняються від інших силових структур, де існує перехід кадрів

Соціальні гарантії і правовий захист льотного складу на випадок аварій і катастроф

Фізично застарілий авіапарк

Тому у Військово-повітряних силах уже кілька років просять збільшити зарплати. Наразі це питання в Міноборони і вищого військового керівництва країни. Вирішувати проблему планується як на законодавчому, так і на фінансовому рівні.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що льотчики Військово-повітряних сил масово покидають армію. Причиною тому — мала кількість льотного часу і багато бюрократії. За останні два роки з ВПС пішло близько 140 льотчиків.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у статті про льотні години українських пілотів писав про те, чи на одному рівні льотні години українських льотчиків і натовських.