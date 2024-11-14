"Загроза існує": генерал Кривонос не виключив звільнення головкома ЗСУ Сирського (відео)

За його словами, нардепку Мар'яну Безуглу, яка активно критикує головнокомандувача, можуть використовувати для перевірки суспільних настроїв.

Генерал-майор запасу Збройних сил України та колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос заявив про можливу загрозу звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Своїми міркуваннями він поділився в ефіру телеканалу "КИЇВ" у четвер, 14 листопада.

"Якщо Мар'яна (Безугла — ред.) почала про це говорити, значить ця загроза існує. Саме пані Мар'яну використовують як лакмусовий папірець для перевірки настроїв суспільства. Подання тих меседжів, які потім формують суспільство до прийняття певних рішень керівництвом нашої країни. Саме Мар'яна Безугла є конкретним тригером, який визначає всі проблеми, які існують", — пояснив він.

Кривонос також пригадав слова депутатки, які вона часто повторює, що "в армії совок". Генерал ЗСУ зазначив, що Безугла, яка "народилася за три роки до закінчення Радянського Союзу", помиляється. За його словами, нинішні проблеми в армії — це наслідок 2000-х років, української паперової армії, яку Україна отримала "завдяки бездіяльності попередніх керівників".

13 листопада народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що заступник голови Офісу президента України Роман Машовець нібито лобіює кандидатуру Олександра Трепака на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського спочатку у переведенні медиків з військових госпіталів до піхотних підрозділів, а потім повідомила про переведення авіатехніків у піхоту, а також військових Повітряних сил.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив слова Безуглої, що військових ПС переводять у піхоту, але звинуватив її у маніпуляції що відсоток збиття "шахедів" нібито зменшився у зв'язку з цим рішенням.