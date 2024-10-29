Експерти розкритикували "радянську" стратегію Сирського: що не так в управлінні ЗСУ

Стиль управління генерала Валерія Залужного полягав у децентралізації, але після його звільнення командування повернулось до "канонічно-радянського" методу. Нині ж "кардинальні реформи" у ЗСУ, зі слів експерта Михайла Жирохова, загрожують "колапсом фронту".

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Поки Росія змінила стратегію з огляду на власні сильні сторони, стратегія України погіршилася, повернувшись до радянських канонів. Про це 29 жовтня заявив експерт Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"Наш противник чітко визначив те, в чому він значно сильнішій за нас в цій війні, і на основі цієї оцінки напрацював відповідні зміни у своїй стратегії порівняно з початковим її етапом. Зокрема, безпосередньо у сфері планування, організації та ведення бойових дій", — повідомив він.

Зі слів аналітика, Росія сильніша у таких питаннях:

мобілізаційний потенціал;

фінансово-економічний та промислово-оборонний потенціал, що дає можливість якийсь час утримувати та забезпечувати повноцінне функціонування війська;

"геополітична вага", яка не обмежується наявністю ядерної зброї, але передбачає й успішну діяльність спецслужб.

"У сукупності, все це й призвело до зміни підходів (стратегії) до ведення війни з боку Кремля, що й знайшло своє відображення й безпосередньо, як-то кажуть, на полі бою. Тобто, на оперативному/тактичному рівнях", — наголосив він.

Машовець пояснив, що РФ не боїться обмінювати своїх людей на території та навіть прагне цього. Водночас військове керівництво України навпаки вирішило повернутись до постулатів війни "від рубежу до рубежу". Відповідно до цієї практики був проведений невдалий контрнаступ у 2023 році.

Експерт наголосив, що ЗСУ перетворились у невеликі штурмові загони, з "жорстким контролем та субординацією" у бойовому управлінні, а також "канонічно-радянським" методом організації та ведення бойових дій. Оборона Авдіївки, Вугледара та Селидового відзначилася наказом "стояти до останнього", попри обхід ворога по флангах і перерізання тилових комунікацій.

"До всього цього додаються, скажімо так… "не зовсім вдалі рішення" щодо наявної структури війська, причому, як у функціональній сфері, так й просто… в організаційно-штатному відношенні. Лише одна історія із Територіальною обороною чого варта. Й цей список, можна продовжувати", — зауважив він.

Зі слів Машовця, єдина спроба вийти з цього глухого кута на оперативному рівні останнім часом — Курська операція. Вона "трохи покращила ситуацію", але у стратегічному сенсі її не змінила. Аналітик заявив, що ЗСУ потрібні системні зміни в управлінні, щоб змінити стратегічну парадигму на користь України.

На критику стилю управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у коментарі NV відповів експерт Михайло Жирохов. Він розповів, що стиль керівництва генерала непублічно обговорюють "дуже і дуже давно".

Попередник Сирського генерал Валерій Залужний дотримувався іншого стилю — децентралізації. Він підтримував підлеглих у реалізації їхніх пропозицій.

"Водночас у Сирського зовсім інший стиль керівництва, і він саме дуже схожий на радянський, на той стиль, який використовують і російські генерали", — пояснив аналітик.

За його оцінкою, окрім якості управління погіршилась і якість армії.

"Ми розуміємо, що багато людей із військовим досвідом, з досвідом АТО/ООС або загинули, або якось вже пішли з армії. Ми розуміємо, що довоєнні контрактники вже закінчилися", — уточнив Жирохов.

Однак він запевнив, що збільшити підрозділи до дивізій під час управління військами, як пропонують деякі експерти, неможливо.

"Потрібно розуміти, що військова машина досить інертна. І під час війни починати робити кардинальні кроки досить важко, тому що тоді на якийсь час буде роздрай і вештання на фронті, ми можемо втратити ще більше територій", — пояснив аналітик.

З його слів, "кардинальні реформи" у ЗСУ нині можуть призвести до "колапсу фронту". Водночас зміна стратегічної парадигми, на думку Жирохова, вкрай потрібна. Насамперед йдеться про системні зміни в управлінні.

Нагадаємо, репортер WELT Крістоф Ваннер повідомив, що у жовтні ЗС РФ захопили більше територій, ніж за вересень та серпень. Він наголосив, що йдеться про "найбільший приріст території з березня 2022 року".

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що фронт на Донбасі "посипався". З його слів, основною причиною є брак боєприпасів, зброї та людей.