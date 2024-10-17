Армія США в ЄС вчиться на прикладі України: що рекомендують партнерам українські офіцери

Йдеться про реалізацію стратегії, згідно з якою армія США насичується безпілотними системами, впроваджує методи взаємодії БПЛА та артилерії, а також змінює підхід до захисту командних пунктів.

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Підрозділи армії США, дислоковані в Європі, активно використовують досвід бойових дій в Україні для поліпшення своєї боєздатності. На тлі бойових дій, що тривають, американська армія розпочинає до другого етапу програми переоснащення своїх військ, повідомляє Defense One з посиланням на військове керівництво.

Командувач сухопутними військами США в Європі та Африці генерал Дерріл Вільямс зазначив, що окремі підрозділи активно вивчають уроки поточних операцій в Україні, збираючи цінні дані, які допомагають адаптувати тактику і стратегію армії США.

Практичні уроки та нові технології

Важливим аспектом програми є так звана стратегія Transformation-in-Contact, яка передбачає швидке оснащення підрозділів новими технологіями. Зокрема, йдеться про методи взаємодії безпілотників з артилерією та мінометами, які мають місце в українській армії.

У рамках цієї стратегії, яка триває вже 8 місяців, армія наповнює деякі підрозділи новими безпілотниками, технікою для боротьби з ними та засобами зв'язку.

Також уроки, витягнуті з українського конфлікту, стають ключовими в адаптації американських військових тактик, зокрема на рівні командних пунктів і систем управління військами.

За словами воєначальників, уроки російсько-української війни говорять про необхідність створення захищеної інфраструктури для зберігання боєприпасів і техніки, а також розміщення командних пунктів, які будуть більш важкодоступними для ракетно-бомбових ударів.

Що рекомендують українські військові

Американський генерал-майор Рон Рагін нещодавно запитав кількох старших українських офіцерів, що б вони зробили по-іншому до війни. За його словами, українці рекомендували інвестувати у виробництво і зберігання боєприпасів, а також у створення кількох місць для обслуговування техніки. Також вони рекомендували створити більш захищену інфраструктуру зберігання та управління.

Ключові технічні аспекти:

нова стратегія оснащення, включно з дронами, системами зв'язку та протидії;

використання безпілотних систем в інтеграції з артилерією і мінометами;

скорочення розмірів командних пунктів, впровадження нового обладнання та програмного забезпечення;

створення захищеної інфраструктури для зберігання та обслуговування техніки, а також інвестиції у виробництво боєприпасів.

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