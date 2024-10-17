Армия США в ЕС учится на примере Украины: что рекомендуют партнерам украинские офицеры

Речь идет о реализации стратегии, согласно которой армия США насыщается беспилотными системами, внедряет методы взаимодействия БПЛА и артиллерии, и меняет подход к защите командных пунктов.

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Подразделения армии США, дислоцированные в Европе, активно используют опыт боевых действий в Украине для улучшения своей боеспособности. На фоне продолжающихся боевых действий американская армия приступает ко второму этапу программы переоснащения своих войск, сообщает Defense One со ссылкой на военное руководство.

Командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Дэррил Уильямс отметил, что отдельные подразделения активно изучает уроки текущих операция в Украине, собирая ценные данные, которые помогают адаптировать тактику и стратегию армии США.

Практические уроки и новые технологии

Важным аспектом программы является так называемая стратегия Transformation-in-Contact, которая предусматривает быстрое оснащение подразделений новыми технологиями. В частности, речь идет о методах взаимодействия беспилотников с артиллерией и минометами, которые имеют место в украинской армии.

В рамках этой стратегии, которая длится уже 8 месяцев, армия наводняет некоторые подразделения новыми беспилотниками, техникой для борьбы с ними и средствами связи.

Также уроки, извлеченные из украинского конфликта, становятся ключевыми в адаптации американских военных тактик, в том числе на уровне командных пунктов и систем управления войсками.

По словам военачальников, уроки российско-украинской войны говорят о необходимости создания защищенной инфраструктуры для хранения боеприпасов и техники, а также размещение командных пунктов, которые будут более труднодоступными для ракетно-бомбовых ударов.

Что рекомендуют украинские военные

Американский генерал-майор Рон Рагин недавно спросил нескольких старших украинских офицеров, что бы они сделали по-другому до войны. По его словам, украинцы рекомендовали инвестировать в производство и хранение боеприпасов, а также в создание нескольких мест для обслуживания техники. Также они рекомендовали создать более защищенную инфраструктуру хранения и управления.

Ключевые технические аспекты:

новая стратегия оснащения, включая дроны, системы связи и противодействия;

использование беспилотных систем в интеграции с артиллерией и минометами;

сокращение размеров командных пунктов, внедрение нового оборудования и программного обеспечения;

создание защищенной инфраструктуры для хранения и обслуживания техники, а также инвестиции в производство боеприпасов.

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