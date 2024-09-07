Железный кулак США. Зачем американской армии так много танков?

Минобороны США решило полностью обновить парк M1 Abrams и представить новую версию машины — M1A3. Решение было продиктовано опытом российско-украинской войны.

Related video

Вооруженные силы США располагают одним из самых крупных и передовых танковых парков в мире, насчитывающим около 4650 M1 Abrams, половина из которых находится в резерве.

Фокус перевел статью журналиста Ставроса Атламазоглу о танковом кулаке американской армии, основу которой составляют танки M1 Abrams различных модификаций.

Армия США использует исключительно M1 Abrams, новейшая версия которого, M1A2 SEPv3, отличается передовыми технологиями, усиленной защитой и повышенной огневой мощью.

Уроки недавних конфликтов, например, в Украине, повлияли на планы модернизации танка до модели M1A3.

До 2020 года танки также находились на вооружении Корпуса морской пехоты США, но с тех пор он распустил свои бронетанковые батальоны и передал M1 Abrams армии, что вызвало споры об экспедиционной роли Корпуса и его зависимости от поддержки армии.

Армия США – лидер танковых войн с более 4600 M1 Abrams

Сегодня мы поговорим о том, почему именно американские вооруженные силы имеют один из самых больших и самых мощных арсеналов основных боевых танков в мире.

Модификация основного боевого танка Abrams M1A2 SEPv3

Бронированная кавалерия

На вооружении армии США находится около 4650 основных боевых танков, примерно половина из которых пребывает в резерве. В отличие от других стран, о которых мы рассказывали в этой серии, армия США использует один тип танков – M1 Abrams.

В настоящее время на вооружении армии стоят версии M1A1 SA, M1A2 SEPv2 и M1A2 SEPv3. Последний является новейшей модификацией танка и самым передовым танком в мире. Он был представлен в 2020 году.

Новейшая версия легендарного M1 Abrams получила усовершенствованные сетевые возможности, усиленную броню за счет установки дополнительной динамической защиты (ERA), улучшенную систему передачи данных о боеприпасах, позволяющую танку стрелять самыми современными боеприпасами, дополнительную электрическую мощность от вспомогательной силовой установки и сниженные требования к техническому обслуживанию.

Несмотря на то, что в разработке уже находился новый пакет усовершенствования платформы (SEP) под названием SEPv4, Пентагон недавно принял решение полностью обновить парк M1 Abrams и представить новую версию танка, M1A3. Это решение было продиктовано в основном уроками, извлеченными из боевых действий в Украине, где основные боевые танки играют важную роль как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

Американские вооруженные силы располагают тысячами вспомогательных бронемашин, таких как почтенный M2 Bradley и новый M10 Booker, которые предназначены для ведения боевых действий вместе с основными танками и достижения превосходства на поле боя.

Танки, находящиеся в резерве, могут при необходимости вступить в строй после проведения различных видов технического обслуживания.

Хотя армия является единственным ведомством, эксплуатирующим основные боевые танки, так было не всегда.

Случай Корпуса морской пехоты

Интересно, что до недавнего времени основные боевые танки были и у Корпуса морской пехоты США. Но в 2020 году Корпус морской пехоты официально отказался от своих бронетанковых батальонов. Пехотинцы передали армии около 450 основных боевых танков M1 Abrams, часть из которых попала на вооружение украинских военных.

Решение было весьма спорным и вызвало гнев многих действующих и бывших офицеров Корпуса морской пехоты. Основной причиной разногласий было то, что теперь морская пехота зависела от армии в плане бронетанковой поддержки в случае конфликта, потеряв тем самым часть своей независимости.

Контраргумент, повлиявший на решение, заключался в том, что морская пехота должна вернуться к своей экспедиционной роли и быть как можно более легкой, не обремененной логистическими проблемами поддержки танкового парка, который больше всех вооруженных сил Великобритании.

Оба аргумента имеют под собой основания. Так или иначе, армия, разумеется, рада быть единственным ведомством, имеющим на вооружении танки.

Армия США использует исключительно M1 Abrams

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.