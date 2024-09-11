Преступные и неподготовленные солдаты. Кого и как посылали США на войну во Вьетнаме

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Как боролись с нехваткой бойцов в США во время Вьетнамской кампании? Уроки для Украины.

По инициативе президента США Линдона Джонсона и министра обороны Роберта Макнамары, студентам колледжей разрешили получать отсрочку. В результате дефицит призывников в действующих войсках восполнялся выходцами из бедных слоев общества и рабочего класса (как хорошо, что в Украине все наоборот!).

В 1966 году нехватка кадров стала особенно острой, и Макнамара запустил Проект 100 000, представленный общественности как закон о "социальной коррекции". В его рамках за пять лет 345 тыс. человек с низким уровнем IQ и образования присоединились к ВСУ, ой, то есть к армии США, получив в американском обществе неформальное название "Дебилы Макнамары" (англ. McNamara's Morons).

Несмотря на то, что многие из этих людей неплохо преуспели на службе, среди них фиксировалось большое количество случаев СОЧ, неповиновения приказам, нападений на сослуживцев и других военных преступлений. Тем не менее, поначалу им удалось снизить остроту кадрового голода. Временно.

Однако в дальнейшем, в связи с потерями на Покровском направлении, ой, то есть в боях с вьетконговцами, их количества оказалось недостаточно — и отчаявшиеся функционеры Пентагона снова снизили требования к призывному контингенту. В результате в армию хлынули уголовники, наркоманы и психически больные, которые в среде профессиональных военных не вызывали ничего, кроме презрения.

Например, комендант корпуса морской пехоты США Луис Уилсон, не стесняясь, называл их "подонками общества", а генерал Уильям Вестморленд выражал свой ужас от присутствия в военных рядах последних лет вьетнамской войны этих "неразумных, преступных и неподготовленных" людей.

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Нам следует ввести КАЧЕСТВЕННЫЕ, а не только количественные показатели эффективности работы ТЦК. К примеру, если большой процент рекрутов определенного ТЦК идет в СОЧ, или наоборот, получает служебные награды — то соответственно и оценивать такую работу.

Следовательно, дополнительный бонус получат те подразделения, в которых процент СОЧ меньше — тогда ТЦК с большей охотой будут туда направлять рекрутов.

(Конечно, по СОЧ вопросы должны задаваться в первую очередь командирам, но это другая тема).

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