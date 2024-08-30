Уклонисты с деньгами и привилегиями. Почему в Украине общепринято, что богатые и влиятельные не воюют

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Самое страшное, что практически все мы с этим смирились — что богатые и влиятельные избегают участия в войне, а бедные должны нести все бремя.

Я по крайней мере не вижу особого сопротивления в обществе такому статус-кво на публичном уровне. Единственное, что происходит, — менее защищенные слои тихо сверкают пятками, переплывают Тису или просто идут домой в СЗЧ, при этом громко не требуют от правящего класса хотя бы делать вид жертвенности и служения.

Более того, если о таком я вспоминаю, то сталкиваюсь с обвинениями в "популизме" в худшем случае, в лучшем — с тезисом "так было всегда, это естественный порядок вещей".

Но это НЕ ЕСТЬ естественный порядок!

Наоборот, сложно представить себе что-то более неестественное. Когда более ловкие, способные, образованные, популярные на самом деле используют свои эти сильные стороны для того, чтобы быть от войны подальше, чтобы засылать вместо себя в ад окопов кого-то менее одаренного.

Но ведь так не было всегда! Всегда было наоборот.

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Просто произошла определенная деградация. Еще в начале прошлого века члены монарших семей рисковали погибнуть на фронте или работали в госпиталях, при необходимости — на простых должностях.

Даже об имитации сейчас по большей части не беспокоятся. Преступный, неестественный и проигрышный порядок вещей считается естественным и рациональным.

Настоящая жертвенность не ценится, потому что в ней не усматривается потребности, потому что это — якобы прихоть, фантазия и "популизм", а не веками выверенный алгоритм борьбы. Поэтому немногочисленных лидеров, кто самоотверженно работает и совершает подвиги, с легкостью мешают с дерьмом — с богатыми и высокопоставленными уклонистами.

Из этой фундаментальной аморальности вытекает все остальное: и рабское бесправие солдата, и неограниченная тирания дураков на руководящих должностях, и полная отстраненность в тылу даже тех, кто по должности должен был бы работать с полной отдачей на обеспечение фронта (не говоря уже обо всех остальных); и оправдание уклонистов и беглецов. Все это зло, обильно посеянное, прорастает сейчас провалами фронтов, потерями людей, за что еще никто до сих пор не ответил. Ведь это же не преступление, а "естественный порядок", потому что "когда же было по-другому?".

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