Готуються до війни з НАТО: хакери зламали поштові скриньки офіцерів ЗС РФ (фото)

Судячи з документів із пошти російських підполковників Олексія Закрутного і Володимира Потапова, престижний російський університет МДТУ має прямий стосунок до війни.

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Українські хакери команди "Кібер Опір" зламали поштові скриньки співробітників військового навчального центру (ВНЦ) у складі Московського державного технічного університету (МДТУ) імені Баумана підполковника Олексія Закрутного і підполковника Володимира Потапова. Частину документів з їхніх листувань проаналізували й опублікували волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Повідомляється, що в рейтингу російських навчальних закладів МДТУ лідирує за кількістю залучення іноземних викладачів і вчених. Щодо ВНЦ, це не просто військова кафедра, а цілий факультет усередині університету зі специфічним профілем. ВНЗ готує "елітних" російських військових, зокрема для служби в частинах протиповітряної оборони (ППО) і ракетних військах стратегічного призначення (РВСП).

У матеріалі йдеться, що до ВНЦ не приймають студентів, які у військкоматі отримали третю категорію професійно-психологічної придатності. Крім того, сам студент або його родичі не повинні мати іншого громадянства, крім російського. Усі навчальні програми передбачають наявність у студентів допуску до держтаємниці.

Студенти ВНЦ МДТУ повинні мати доступ до держтаємниці Фото: InformNapalm

Автори статті вказали на те, що ідеологічно курсантів готують виключно до війни проти НАТО. Основою їхньої підготовки є вивчення озброєння країн Північноатлантичного Альянсу. При цьому викладачі абсолютно не зачіпають теми, наприклад, стратегічних озброєнь Китаю.

Навчальна програма ВНЦ Фото: InformNapalm

Згадані підполковники Олексій Закрутний і Володимир Потапов працюють на кафедрі зенітних ракетних військ (ЗРВ) — однієї з 8 кафедр ВНЦ МДТУ. Хакери отримали непублічні фотографії офіцерів у робочій обстановці, а також фото їхніх документів.

Володимир Потапов (у центрі) Фото: InformNapalm Олексій Закрутний Фото: InformNapalm Водійське посвідчення Олексія Закрутного Фото: InformNapalm Паспорт Володимира Потапова Фото: InformNapalm

У документах зі скриньок підполковників міститься перелік зі 115 випускників Бауманки 2019 і 2020 років, чиє навчання оплатило Міністерство оборони Росії, а також точні місця проходження служби випускників кафедри ЗРК ВНЦ. Більшість служать у частинах ППО, що прикривають Москву і Московську область, Балтійський і Північний флоти.

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Як Олексій Закрутний, так і Володимир Потапов займаються науковою діяльністю в галузі удосконалення використання зброї ЗС РФ. Наприклад, хакери знайшли інструкцію з використання ЗРК "Панцир С" із грифом "Для службового користування" авторства Володимира Потапова. На пошті Олексія Закрутного також було виявлено інструкцію для ЗРК Тор-М1.

Керівництво з використання ЗРК "Панцир С" Фото: InformNapalm Інструкція для ЗРК "Тор-М1" Фото: InformNapalm

Хакери також з'ясували, що Володимир Потапов є ветераном бойових дій у Сирії. Це підтверджується його замовленням, зробленим у жовтні 2022-го на сайті planki.ru, де серед нагород зазначено "Учаснику військової операції в Сирії". Крім того, на пошті російського підполковника є зразок запиту на 10-денне відрядження в Хмейм, де розташована одна з авіабаз ЗС РФ у Сирії. Автори публікації вважають, що в Хмеймі Володимир Потапов міг займатися закладенням дірок у ППО російської авіабази.

Замовлення для Володимира Потапова на сайті planki.ru Фото: InformNapalm Зразок запиту на 10-денне відрядження в Хмейм Фото: InformNapalm

Підбиваючи підсумок, у розвідувальному співтоваристві зазначили, що на Заході досі поширені тези, що наука поза політикою, а наукове співробітництво не має кордонів. Однак перераховані дані вказують на те, що нібито цивільний російський ВНЗ прямо залучений у війну, яку Росія веде за кордоном.

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