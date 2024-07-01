Хакери ГУР здійснили найпотужнішу в історії кібератаку на провайдерів РФ: які наслідки

Російські оператори, які зокрема діють на окупованих територіях, жалілись, що абоненти не хочуть надавати свої дані та оновлювати обладнання, навіть заради відновлення зв'язку.

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Наприкінці травня фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України здійснили масштабну кібератаку внаслідок якої без зв’язку залишились щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму. Атака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою. Про це Фокусу повідомили джерела в спецслужбах.

Представники російських провайдерів зазначають, що це найпотужніша DDos-атака, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися. Так, генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима заявив, що навіть на часткове відновлення зв’язку провайдерам знадобилося 16 годин. Значна кількість абонентів залишалися без зв’язку понад 48 годин.

Як зазначають джерела Фокусу, одним з найбільш постраждалих провайдерів став телеком-оператор "Міранда-медіа", який на окупованих територіях працює під брендом "Міртелеком". Його абоненти не лише втратили зв’язок на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей та в Криму, а й не могли оплатити послуги через ураження білінг-системи. Окрім того, збитки були нанесені мережі російського провайдера "Фарлайн", зокрема в Криму.

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Представники російських провайдерів жалілись на труднощі в комунікації з абонентами під час відновлення зв’язку. Люди відмовлялися надавати свої контактні дані, побоюючись шахрайства. Окрім того, 20% абонентів відмовилися від модернізації обладнання, хоча це мало б захистити їх від подібних атак в майбутньому. Провайдерам також довелося залучати сотні додаткових спеціалістів, зокрема для обробки численних звернень обурених клієнтів.

Співрозмовник Фокусу наголосив, що подібні атаки продовжилися і в червні. Під удар знову потрапили мережі ж "Міранда-медіа", а також сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Кримському мосту, ресурси і мережева інфраструктура аеропортів та платіжні системи. В результаті зупинилась робота низки касових апаратів в Криму, були затримані авіарейси та виникли затори на Кримському мосту.

Нагадаємо, 27 червня джерело Фокусу у спецслужбах повідомило, що в тимчасово окупованому Криму вже другу добу поспіль тривають масштабні кібератаки, спрямовані на комунікаційну інфраструктуру росіян

Раніше, 14 червня, також повідомлялось, що Унаслідок спецоперації кіберфахівців ГУР спільно з кіберугрупованням BO Team атаковано ворожі вебресурси на території Росії..