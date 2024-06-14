"Виходьте на мітинг!": хакери ГУР завдали кіберудару по муніципальних сайтах в РФ, — джерело Фокусу

Внаслідок спецоперації на сайті Ульяновської адміністрації з'явилося "розпорядження" мера із закликом влаштувати публічну демонстрацію. Окрім того, хакери з'ясували, що місцеві чиновники називають мешканців Ульяновська "відпрацьовуваними особами".

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Унаслідок спецоперації кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) спільно з кіберугрупованням BO Team атаковано ворожі вебресурси на території держави-агресора. Про це повідомило джерело Фокусу в спецслужбі.

Внаслідок кіберудару по Ульяновській обласній адміністрації зокрема були виведені з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та 1 персональний комп’ютер, виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.

Результат хакерської атаки на сайт Ульяновської адміністрації Фото: Фокус

Джерело Фокусу в спецслужбі зазначає, що кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій і місцевого населення. Унаслідок спецоперації, на сайті Ульяновської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови Олександра Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО". Пізніше у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна внаслідок кібератаки.

Реакція російських ЗМІ на кібератаку ГУР Фото: Фокус Реакція російських ЗМІ на кібератаку ГУР Фото: Фокус

Також унаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". У даних звітах мешканців Уляновська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".

Частина звіту щодо "обходу кандидатів на військову службу" Фото: Фокус

"Мешканці Ульяновська, якщо вам дороге ваше життя — не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще — спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправлення в Україну — практично жодних", — зазначили у своєму зверненні хакери з BO Team.

Нагадаємо, 5 червня ГУР здійснило кібератаку на деякі компанії та державні служби РФ. Унаслідок цієї атаки жителі країни-агресора не могли отримати доступ до сайту держпослуг і низки російських міністерств.

Раніше, 13 травня, також повідомлялось, що хакери ГУР кібератакували великого провайдера, що надає інтернет-послуги в Бєлгороді, Росія. Зрештою російські державні компанії та військові установи залишилися без зв'язку.