Хакери ГУР завдали удару по Бєлгороду: військові та держустанови РФ залишилися без інтернету

Місцевий провайдер із красномовною назвою "Лучше.Нет" уже другу добу не може стабілізувати ситуацію.

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Хакери Головного управління розвідки кібератакували великого провайдера, що надає інтернет-послуги в Бєлгороді, Росія. У підсумку російські державні компанії та військові установи залишилися без зв'язку, передає "Суспільне", посилаючись на власні джерела у відомстві.

За даними ЗМІ, атакувати інтернет-провайдера "Лучше.Нет" українські фахівці у сфері кібербезпеки почали 12 травня 2024 року. Атака тривала деякий час. Відомо, що 13 травня перестав працювати сайт провайдера та інші його ресурси, а також сайти уряду Бєлгорода, Регіонального порталу державних і муніципальних послуг, компанії "Газпром Межрегіонгаз Бєлгород", Міністерства фінансів і бюджетної політики.

DDoS триває — це хакерська атака на обчислювальну систему з метою довести її до відмови, тобто створення таких умов, за яких сумлінні користувачі системи не зможуть отримати доступ до системних ресурсів, що надаються, або цей доступ буде ускладнений. У зв'язку з цим користувачі скаржаться на відсутність доступу до дротового, бездротового та мобільного інтернету. Служба підтримки провайдера теж не працює.

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Саботаж і хакерство: Росія готує диверсії в Європі, — FT

Компанія "Лучше.Нет" інформувала про те, що зіткнулася з аварійною ситуацією, і пообіцяла відновити доступ до мережі.

Раніше ми писали, що ГУР влаштувало кібератаку на Татарстан. Метою стала Алабуга, де розташовані 30 підприємств, частина з яких працюють на російський ОПК. Наприклад, збирають дрони "Шахед".