Хакеры ГУР нанесли удар по Белгороду: военные и госучреждения РФ остались без интернета

Местный провайдер с красноречивым названием "Лучше.Нет" уже вторые сутки не может стабилизировать ситуацию.

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Хакеры Главного управления разведки кибератаковали крупного провайдера, предоставляющего интернет-услуги в Белгороде, Россия. В итоге российские государственные компании и военные учреждения остались без связи, передает "Суспільне", ссылаясь на собственные источники в ведомстве.

По данным СМИ, атаковать интернет-провайдера "Лучше.Нет" украинские специалисты в сфере кибербезопасности начали 12 мая 2024 года. Атака продолжалась некоторое время. Известно, что 13 мая перестал работать сайт провайдера и другие его ресурсы, а также сайты правительства Белгорода, Регионального портала государственных и муниципальных услуг, компании "Газпром Межрегионгаз Белгород", Министерства финансов и бюджетной политики.

DDoS продолжается — это хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ будет затрудне. В связи с этим пользователи жалуются на отсутствие доступа к проводному, беспроводному и мобильному интернету. Служба поддержки провайдера тоже не работает.

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Компания "Лучше.Нет" информировала о том, что столкнулась с аварийной ситуацией, и пообещала восстановить доступ к сети.

Ранее мы писали, что ГУР устроило кибератаку на Татарстан. Целью стала Алабуга, где находятся 30 предприятий, часть из которых работают на российский ОПК. Например, собирают дроны "Шахед".