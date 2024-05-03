В Татарстане не работает интернет и мобильная связь: ГУР устроило кибератаку в Алабуге

В Алабуге находятся 30 предприятий, часть из которых работают на российский ОПК. Например, собирают дроны "Шахед".

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) кибератаковало компании, предоставляющие услуги интернета и мобильной связи в Татарстане. Информацию от этом Фокусу сообщили собственные источники в украинских спецслужбах.

Источник рассказал, что атака состоялась 2-3 мая 2024 года и затронула сети связи в Алабуге — особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. В Алабуге располагаются 30 предприятий, некоторые работают на оборонно-промышленный комплекс РФ, в том числе производство ударных беспилотников "Шахед"/"Герань".

Результатом DDоS-атаки стала блокировка работы интернет-связи в Татарстане и в частности в столице республики — Казани. Также прекратил работу оператор мобильной связи МТС, оператора связи ПАО "Таттелеком" и оператор "Уфанет". DDоS — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, когда ее пользователи не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ будет затруднен, — ред.

Местные жители пожаловались на отсутствие доступа к интернету, плохую работу сайтов, мессенджеров и других приложений. Поступили также сообщения о неисправностях в работе мобильных приложений, отвечающих за функционирование домофонов в подъездах жилых домов.

В компании "Таттелеком" сообщили, что на ее сетевую инфраструктуру действительно была совершена кибератака, которая началась еще 2 мая. "С утра 2 мая происходит самая массированная в истории компании DDоS-атака на сетевую инфраструктуру. На данный момент ведутся работы по устранению проблемы. Могут наблюдаться перебои в работе сайта компании, мобильных приложений и предоставлении услуг связи. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении "Таттелеком", передает российский сайт "Татар Информ".

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Канализационная тревога: хакеры остановили работу объекта критической инфраструктуры Москвы, — источники

Ранее мы сообщали о том, что заместителя Шойгу судят из-за спецоперации ГУР. Медийная огласка утечки информации с российских серверов Минобороны РФ и попадание этих секретных данных в украинскую разведку стали реальной причиной преследования Тимура Иванова в России.

Писали также, что украинские БПЛА атаковали завод в Татарстане, где собирают "Шахеды". Собеседники в спецслужбах отмечают, что атаку на стратегические объекты РФ осуществили беспилотники украинского производства. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения.