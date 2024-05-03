У Татарстані не працює інтернет і мобільний зв'язок: ГУР влаштувало кібератаку в Алабузі

В Алабузі розташовано 30 підприємств, частина з яких працюють на російський ОПК. Наприклад, збирають дрони "Шахед".

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) кібератакувало компанії, що надають послуги інтернету й мобільного зв'язку в Татарстані. Інформацію про це Фокусу повідомили власні джерела в українських спецслужбах.

Джерело розповіло, що атака відбулася 2-3 травня 2024 року та зачепила мережі зв'язку в Алабузі — особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. В Алабузі розташовано 30 підприємств, деякі працюють на оборонно-промисловий комплекс РФ, зокрема виробництво ударних безпілотників "Шахед" / "Герань".

Результатом DDоS-атаки стало блокування роботи інтернет-зв'язку в Татарстані та зокрема в столиці республіки — Казані. Також припинив роботу оператор мобільного зв'язку МТС, оператор зв'язку ПАТ "Таттелеком" і оператор "Уфанет". DDоS — хакерська атака на обчислювальну систему з метою довести її до відмови, коли її користувачі не зможуть отримати доступ до системних ресурсів, що надаються, або цей доступ буде ускладнений. — Ред.

Місцеві жителі поскаржилися на відсутність доступу до інтернету, погану роботу сайтів, месенджерів та інших застосунків. Надійшли також повідомлення про несправності в роботі мобільних додатків, що відповідають за функціонування домофонів у під'їздах житлових будинків.

У компанії "Таттелеком" повідомили, що на її мережеву інфраструктуру справді було здійснено кібератаку, яка почалася ще 2 травня. "Із ранку 2 травня відбувається наймасованіша в історії компанії DDоS-атака на мережеву інфраструктуру. Наразі ведуться роботи з усунення проблеми. Можуть спостерігатися перебої в роботі сайту компанії, мобільних застосунків і наданні послуг зв'язку. Перепрошуємо за завдані незручності", — йдеться в повідомленні "Таттелеком", передає російський сайт "Татар Інформ".

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Каналізаційна тривога: хакери зупинили роботу обʼєкта критичної інфраструктури Москви, — джерела

Раніше ми повідомляли про те, що заступника Шойгу судять через спецоперацію ГУР. Медійний розголос витоку інформації з російських серверів Міноборони РФ і потрапляння цих секретних даних в українську розвідку стали реальною причиною переслідування Тимура Іванова в Росії.

Писали також, що українські БПЛА атакували завод у Татарстані, де збирають "шахеди". Співрозмовники в спецслужбах зазначають, що атаку на стратегічні об'єкти РФ здійснили безпілотники українського виробництва. Унаслідок ударів зафіксовано суттєві руйнування.