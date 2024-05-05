Европейские разведслужбы предупреждают о растущих угрозах со стороны России, включая акты насилия, саботаж и хакерские атаки на европейской территории. Россия стремится усилить давление на Запад и продемонстрировать свою способность к насилию.

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Россия готовит диверсии по всей Европе. Об этом сообщает медиа Financial Times со ссылкой на выводы спецслужб из трех неназванных стран.

Сотрудники спецслужб отмечают, что Россия уже начала активно готовить тайные взрывы, поджоги и порчу инфраструктуры, как напрямую, так и через посредников, без учета возможных человеческих жертв. Эти операции имеют более агрессивный и согласованный характер, в отличие от предыдущих спорадических атак в Европе.

Представители спецслужб все чаще говорят о растущей угрозе, пытаясь привлечь внимание к ее серьезности. Глава немецкой разведки высказал озабоченность, говоря о риске контролируемых государством актов саботажа с "высоким потенциалом ущерба". Европейские правительства также получили информацию от служб безопасности НАТО о координируемых и масштабных происках России.

Дополнительно к обвинениям в дезинформации и хакерских кампаниях, Европа также столкнулась с попытками России сделать ультраправых политиков своими союзниками перед предстоящими европейскими выборами. Это вскрывает стремление России оказать максимальное давление на Европу в различных сферах, включая дезинформацию, саботаж и хакерство.

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В этом контексте газета упоминает ряд ЧП, в причастности к которым подозревают Россию. Речь идет о:

поджоге склада с гумпомощью для Украины в Великобритании;

ряде железнодорожных аварий в Швеции;

попытке повредить ж/д сигнализацию в Чехии;

нападении на автомобиль главы МИД в Эстонии;

нападении на военные и логистические объекты в Германии (было предотвращено).

Усиление агрессии со стороны России отражает стремление страны повторно заявить о себе после особенно тяжелого периода, связанного с истощением сил спецслужб России после распада Советского Союза. Все это вызывает серьезные опасения в европейских разведывательных кругах, которые стараются привлечь внимание к растущей угрозе со стороны России и призывают к повышенной бдительности и сосредоточенности для противодействия этой угрозе.

Напомним, во второй половине апреля стало известно о том, что "вагнеровцы" готовят белорусский спезназ к диверсиям в Украине. По данным подполья, российские наемники проводили для белорусских спецназовцев занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, а также по тактической медицине.

Отметим, что согласно исследованию аналитического центра Robert Lansing Institute, российские спецслужбы могут готовить теракт на территории Беларуси, чтобы обвинить в этом полк Калиновского, состоящий из белорусских добровольцев в составе Сил обороны Украины.