"Все учащаются сбои": в ГУР рассказали о диверсиях на железной дороге вблизи Москвы (видео)

Две диверсии на железной дороге в Подмосковье нарушили логистику грузовых перевозок. Разведка также обнародовала кадры, как неизвестные лица поджигают релейные шкафы.

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На окраине Москвы подожгли два релейных шкафа на железной дороге. В результате железнодорожные перевозки в Московской области начали происходить с перебоями. Россиян предупредили о задержках поездов. Об инцидентах на российской железной дороге рассказала пресс-служба Главного разведывательного управления Минобороны Украины на странице Facebook.

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В заметке пресс-службы ГУР указывается, что поджоги произошли в ноябре минимум в двух точках: возле села Лазенки (в 3 км от Москвы) и возле села Артемьево (в 27 км от Москвы). В результате действий неуказанных лиц удалось вывести из строя релейные шкафы, задержать поезда и "серьезно осложнить логистику".

Диверсии ГУР в Подмосковье Фото: Google Maps

О том, что москвичи действительно почувствовали определенные неудобства, свидетельствуют скриншоты сообщений в местных пабликах. В сообщениях россиянам сообщают, что в Подмосковье происходит "апокалипсис", задерживается несколько поездов, есть проблемы с билетами.

Информцация о проблемах с железнодорожным сообщением под Москвой Фото: Facebook ГУР

Поджоги осуществили украинские разведчики с помощью движения сопротивления, отметили в ГУР. Также отметили, что в последнее время релейные шкафы в РФ горят слишком часто.

Диверсии в РФ — детали работы ГУР

Отметим, ранее в ГУР подтвердили об удачной атаке украинских беспилотников на"Смоленский авиазавод", на котором производят авиационные ракеты Х-59. Российские власти заявили, что БПЛА вроде бы все сбили. Однако свидетели рассказали о громком взрыве и падении дрона на крышу одного из цехов.

Тогда же в сети сообщили об инциденте, который произошел на Челябинском тракторном заводе. Завод производил двигатели для танков, в то время как рядом с одним из цехов якобы "взорвался трансформатор", утверждали росСМИ.

28 ноября в СМИ написали о чрезвычайном происшествии в Ростовской области РФ. Сначала в соцсетях рассказали о взрывах на окраине города Каменск-Шахтинск. Позже в медиа подтвердили удар БПЛА по местному машиностроительному заводу.

Напоминаем, 28 ноября стало известно о массовом отравлении сотрудников украинской разведки. Среди пострадавших — нерядовые работники, а также жена главы ГУР Кирилла Буданова. По предварительным оценкам, людей могли отравить мышьяком и ртутью.