"Все частішають збої": в ГУР розповіли про диверсії на залізниці поблизу Москви (відео)

Два вибухи на залізниці у Підмосков'ї порушили логістику вантажних перевезень. Розвідка також оприлюднила кадри, як невідомі особи підпалюють релейні шафи.

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На околиці Москви підпалили дві релейні шафи на залізниці. Внаслідок цього залізничні перевезення у Московській області почали відбуватись з перебоями. Росіян попередили про затримки поїздів. Про інциденти на російській залізниці розповіла пресслужба Головного розвідувального управління Міноборони України на сторінці Facebook.

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У дописі пресслужби ГУР вказується, що підпали відбулись у листопаді мінімум у двох точках: біля села Лазєнки (за 3 км від Москви) та біля села Артєм'єво (за 27 км від Москви). Внаслідок дій невказаних осіб вдалось вивести з ладу релейні шафи, затримати потяги і "серйозно ускладнити логістику".

Диверсії ГУР в Підмосков'ї Фото: Google Maps

Про те, що москвичі дійсно відчули певні незручності, свідчать скриншоти повідомлень у місцевих пабліках. У дописах росіянам повідомляють, що у Підмосков'ї відбувається "апокаліпсис", затримується кілька поїздів, є проблеми з квитками.

Інформцація про проблеми з залізничним сполученням під Москвою Фото: Facebook ГУР

Підпали здійснили українські розвідники за допомогою руху опору, наголосили в ГУР. Також зауважили, що останнім часом релейні шафи у РФ горять надто часто.

Диверсії в РФ — деталі роботи ГУР

Зазначимо, раніше в ГУР підтвердили про вдалу атаку українських безпілотників на "Смоленський авіазавод", на якому вробляють авіаційні ракети Х-59. Російська влада заявила, що БПЛА начебто усі збили. Однак свідки розповіли про гучний вибух та падіння дрона на дах одного з цехів.

Тоді ж у мережі повідомили про інцидент, який стався на Челябінському тракторному заводі. Завод виробляв двигуни для танків, тим часом як поруч з одним з цехів начебто "вибухнув трансформатор", стверджували росЗМІ.

28 листопада у ЗМІ написали про надзвичайну подію у Ростовській області РФ. Спершу у соцмережах розповіли про вибухи на околиці міста Кам'янськ-Шахтинськ. Пізніше в медіа підтвердили удар БПЛА по місцевому машинобудівному заводу.

Нагадуємо, 28 листопада стало відомо про масове отруєння співробітників української розвідки. Серед постраждалих — нерядові працівники, а також дружина голови ГУР Кирила Буданова. За попередніми оцінками, людей могли отруїти миш'яком та ртуттю.