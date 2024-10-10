Іноземці в Силах оборони зможуть обіймати офіцерські посади, — нардеп

У пояснювальній записці йдеться про те, що ухвалення цього закону зумовлене поточною складною ситуацією на фронті. А іноземні фахівці сприятимуть підвищенню боєготовності українських сил.

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Верховна Рада України 10 жовтня ухвалила законопроєкт, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних силах України (ЗСУ), Національній гвардії та Державній спецслужбі транспорту. За внесення відповідних змін до законодавства проголосували 276 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Коментуючи новину, оглядачі "Мілітарного" пишуть, що Закон передбачає створення Центру рекрутингу іноземців, який займатиметься перевіркою і відбором кандидатів. Щоб обійняти офіцерську посаду, іноземці повинні будуть пройти спеціальну перевірку, що передбачає такі етапи:

встановлення законності їхнього перебування на території України;

перевірка на наявність адміністративних або кримінальних правопорушень;

виявлення можливих зв'язків з іноземними розвідувальними службами, які беруть участь у підривній діяльності проти України;

Необхідність цього закону, йдеться у пояснювальній записці, продиктована поточною складною оперативною ситуацією на фронті, що вимагає збільшення чисельності бойового складу ЗСУ. А залучення іноземних фахівців із військовим досвідом і відповідними навичками сприятиме підвищенню боєготовності українських сил.

Закон також розширює можливості для добровільного вступу на військову службу за контрактом для іноземців, що має посилити оборонні можливості країни в умовах поточних викликів.

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Раніше Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Цим законопроєктом передбачено створення Центру рекрутингу іноземців.