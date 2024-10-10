Иностранцы в Силах обороны смогут занимать офицерские должности, — нардеп

В пояснительной записке говорится, что принятие данного закона обусловлено текущей сложной ситуацией на фронте. А иностранные специалисты будут способствовать повышению боеготовности украинских сил.

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Верховная Рада Украины 10 октября приняла законопроект, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Национальной гвардии и Государственной спецслужбе транспорта. За внесение соответствующих изменений в законодательство проголосовали 276 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Комментируя новость обозреватели "Милитарного" пишут, что Закон предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет заниматься проверкой и отбором кандидатов. Чтобы занять офицерскую должность, иностранцы должны будут пройти специальную проверку, включающую следующие этапы:

установление законности их пребывания на территории Украины;

проверка на наличие административных или уголовных правонарушений;

выявление возможных связей с иностранными разведывательными службами, участвующими в подрывной деятельности против Украины;

Необходимость этого закона, говорится в пояснительной записке, продиктована текущей сложной оперативной ситуацией на фронте, которая требует увеличения численности боевого состава ВСУ. А привлечение иностранных специалистов с военным опытом и соответствующими навыками будет способствовать повышению боеготовности украинских сил.

Закон также расширяет возможности для добровольного вступления на военную службу по контракту для иностранцев, что должно усилить оборонные возможности страны в условиях текущих вызовов.

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Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. Данным законопроектом предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев.