По контракту в ВСУ смогут служить иностранцы: Рада приняла за основу законопроект, подробности

По информации нардепа Ярослава Железняка, законопроектом предусматривается также необходимость проведения специальной проверки иностранцев и лиц без гражданства перед прохождением военной службы, где будут устанавливать законность пребывания их в Украине и привлекались ли эти лица к ответственности.

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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. "За" проголосовало 278 народных депутатов, сообщает народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его информации, законопроектом предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев. Кроме этого, проект устанавливает:

необходимость утверждения правительством Положения о Центре рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту;

необходимость проведения мероприятий специальной проверки иностранцев в Центре рекрутинга иностранцев. Во время специальной проверки иностранцев нужно установить законность их пребывания на территории Украины; привлекались ли они к ответственности согласно законодательству Украины; были ли лица связаны с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины и другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию такого лица на военную службу по контракту.

Законопроект о возможности служить в ВСУ иностранцам Фото: Скриншот

Напомним, служба по контракту отличается от мобилизации:

сроком службы. Во время военной службы по контракту она заканчивается в установленные сроки, а во время службы по мобилизации — только после окончания военного положения;

командировкой. В частности, во время службы по контракту военных могут откомандировать в различные учреждения для выполнения задач в интересах государства;

по основаниям увольнения с военной службы.

Кстати, парламент также планирует предоставить иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают Украину, вид на жительство, разрешения на миграцию и приобретение гражданства.