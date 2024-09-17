За контрактом в ЗСУ зможуть служити іноземці: Рада прийняла за основу законопроєкт, подробиці

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, законопроєктом передбачається також необхідність проведення спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства перед проходженням військової служби, де будуть встановлювати законність перебування їх в Україні та чи притягувались ці особи до відповідальності.

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 12023 щодо внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. "За" проголосувало 278 народних депутатів, повідомляє народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його інформацією, законопроєктом передбачається створення Центру рекрутингу іноземців. Окрім цього, проєкт встановлює:

необхідність затвердження урядом Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом;

необхідність проведення заходів спеціальної перевірки іноземців в Центрі рекрутингу іноземців. Під час спеціальної перевірки іноземців потрібно встановити законність їх перебування на території України; чи притягувались вони до відповідальності згідно із законодавством України; чи були особи пов'язані з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України та інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

Законопроєкт про можливість служити в ЗСУ іноземцям Фото: Скріншот

Нагадаємо, служба за контрактом відрізняється від мобілізації:

терміном служби. Під час військової служби за контрактом вона закінчується у встановлені терміни, а під час служби за мобілізацією — лише після закінчення воєнного стану;

відрядженням. Зокрема, під час служби за контрактом військових можуть відрядити до різних установ для виконання завдань в інтересах держави;

за підставами звільнення з військової служби.

До речі, парламент також планує надати іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, посвідки на тимчасове проживання, дозволи на міграцію та набуття громадянства.