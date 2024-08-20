Іноземним добровольцям хочуть надати право на тимчасове проживання в Україні — нардеп

Олексій Гончаренко зазначив, що відповідний законопроєкт підтриманий парламентом. Ним планується надати іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, посвідки на тимчасове проживання, дозволи на міграцію та набуття громадянства.

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Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Про це 20 серпня повідомив народний депутат, член депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєктом № 9585 передбачено:

можливість отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також можливість отримання посвідок на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, які захищають Україну у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, урегулювати свій правовий статус перебування на території України;

члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання;

громадяни Російської Федерації та громадяни Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України" і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив;

особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Мета законопроєкту

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, він має на меті законодавчо закріпити можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Він має забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено залишили країну через війну, а також дати їм можливість зберегти громадянство України. Завдяки цьому проєкту паспорт України можуть отримати мільйони етнічних українців, окрім громадян РФ.