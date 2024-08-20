Иностранным добровольцам хотят предоставить право на временное проживание в Украине — нардеп

Алексей Гончаренко отметил, что соответствующий законопроект поддержан парламентом. Им планируется предоставить иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают Украину, вид на жительство, разрешения на миграцию и приобретение гражданства.

Related video

Верховная Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Об этом 20 августа сообщил народный депутат, член депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Законопроектом № 9585 предусмотрено:

возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретения гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также возможность получения вида на жительство иностранцами и лицами без гражданства, которые защищают Украину в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориальной общины, урегулировать свой правовой статус пребывания на территории Украины;

члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство;

граждане Российской Федерации и граждане Республики Беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года со дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек;

лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательство о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, будут иметь право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

Цель законопроекта

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он имеет целью законодательно закрепить возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на жительство, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Он должен обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули страну из-за войны, а также дать им возможность сохранить гражданство Украины. Благодаря этому проекту паспорт Украины могут получить миллионы этнических украинцев, кроме граждан РФ.