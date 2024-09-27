Хватают измученных бойцов: нардеп обвинил западные СМИ в хайпе на войне (видео)

По словам Олега Дунды, представители иностранных изданий, которые находятся в тылу, ловят вернувшихся с передовой измученных бойцов и задают им вопросы, чтобы выдать эксклюзив.

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Иностранные журналисты, которые работают в Украине, пытаются словить хайп и не придерживаются установленных стандартов во время общения с украинскими военными. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда в эфире "Новини.Live".

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По его словам, сотрудники западных изданий хватают изнуренных бойцов ВСУ, которые только вернулись с поля боя и едут на ротацию, и начинают у них спрашивать о ситуации на фронте, пытаясь добыть эксклюзив.

"Например, журналист Reuters, Bloomberg или другого издания сидит в Харькове, мимо него возвращаются наши бойцы, солдаты, которые там возвращаются на ротацию, вымученные, эмоционально подавленные, потому что это война. Этот Reuters, не понимая хватает этого бойца за рукав и начинает выпрашивать. После боя, что он может рассказать, когда он подавлен и только что с боя?", — заявил Олег Дунда.

Народный депутат отметил, что такие военнослужащие будут выдавать негативные эмоции, рассказывая о том участке фронта, откуда они только вернулись. Это может быть территория площадью в 1 километр и боец не знает, что происходит на других территориях.

"Но журналист, не придерживаясь стандартов журналистской этики, не придерживаясь стандартов журналистики в целом, берет вот эту эмоциональную историю и выдает на публику, пытаясь словить хайп. К сожалению, сейчас такие журналисты", — подытожил Олег Дунда.

Напомним, 27 августа сообщалось, что журналист Reuters находился в критическом состоянии после обстрела Краматорска. По данным агентства, на момент атаки он находился в отеле вместе с командой из шести человек. В результате один из членов команды получил несовместимые с жизнью травмы.

30 августа сообщалось, что под Покровском дрон РФ атаковал автомобиль журналистов телеканала "1+1". Российский беспилотник взорвался под колесами красного эвакуационного автобуса, который под Покровском вывозил людей в безопасные места, рассказали журналисты. Вспыхнуло в нескольких метрах от автомобиля, в котором ехала съемочная группа.