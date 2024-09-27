Хапають змучених бійців: нардеп звинуватив західні ЗМІ в хайпі на війні (відео)

За словами Олега Дунди, представники іноземних видань, які перебувають у тилу, ловлять змучених бійців, які повернулися з передової, і ставлять їм запитання, щоб видати ексклюзив.

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Іноземні журналісти, які працюють в Україні, намагаються зловити хайп і не дотримуються встановлених стандартів під час спілкування з українськими військовими. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда в ефірі "Новини.Live".

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За його словами, співробітники західних видань хапають виснажених бійців ЗСУ, які тільки-но повернулися з поля бою і їдуть на ротацію, і починають у них питати про ситуацію на фронті, намагаючись добути ексклюзив.

"Наприклад, журналіст Reuters, Bloomberg чи іншого видання сидить у Харкові, повз нього повертаються наші бійці, солдати, які там повертаються на ротацію, вимучені, емоційно пригнічені, тому що це війна. Цей Reuters, не розуміючи, хапає цього бійця за рукав і починає випитувати. Після бою, що він може розповісти, коли він пригнічений і щойно з бою?", — заявив Олег Дунда.

Народний депутат зазначив, що такі військовослужбовці видаватимуть негативні емоції, розповідаючи про ту ділянку фронту, звідки вони щойно повернулися. Це може бути територія площею в 1 кілометр і боєць не знає, що відбувається на інших територіях.

"Але журналіст, не дотримуючись стандартів журналістської етики, не дотримуючись стандартів журналістики загалом, бере ось цю емоційну історію і видає на публіку, намагаючись зловити хайп. На жаль, зараз такі журналісти", — підсумував Олег Дунда.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що журналіст Reuters перебував у критичному стані після обстрілу Краматорська. За даними агентства, на момент атаки він перебував у готелі разом із командою з шести осіб. У результаті один із членів команди отримав несумісні з життям травми.

30 серпня повідомлялося, що під Покровськом дрон РФ атакував автомобіль журналістів телеканалу "1+1". Російський безпілотник вибухнув під колесами червоного евакуаційного автобуса, який під Покровськом вивозив людей у безпечні місця, розповіли журналісти. Спалахнуло за кілька метрів від автомобіля, в якому їхала знімальна група.