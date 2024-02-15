"Я й подумати не міг": репортер CNN розповів про побачене на фронті в Україні

За словами журналіста Фредеріка Плейтгена, найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає.

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Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген поділився спогадами про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. Про свої враження він розповів в інтерв'ю Сандрі Майшбергер 15 лютого.

Плейтген повідомив, що познайомився з військовослужбовцями з підрозділу операторів дронів Сил оборони України, які атакували російські позиції. За його словами, українські військові могли "буквально дивилися в обличчя" російських солдатів.

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"Найбільше мене вразило те, скільки трупів лежить навколо. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не прибирається", — згадує журналіст.

На думку Плейтгена, українці зможуть вистояти навіть без пакета допомоги від США, покладаючись на безпілотні апарати. Він зазначив, що наразі вони створюють авіацію дальнього радіусу дії, що складається з БПЛА, щоб атакувати маршрути постачання окупантів.

"Ми багато говоримо про те, що Україна страждає, і це, звичайно, правда. Але скільки своїх людей Путін відправляє на смерть — я й подумати не міг, що все буде так погано, як зараз", — підкреслив репортер.

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Нагадаємо, у розслідуванні BBC від 26 січня, яке ґрунтується на відкритих джерелах, ідеться про те, що в Україні загинули щонайменше 43 тисячі російських військовослужбовців. За даними журналістів, майже 50% усіх бойових втрат РФ припадає на цивільних, які вступили до ЗС РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією польського видання Gazeta Polska Codziennie від 8 січня, якщо нинішній рівень втрат російських агресорів збережеться, то до кінця 2023 року загальна кількість загиблих і поранених в Україні може сягнути позначки в 500 000 військовослужбовців.