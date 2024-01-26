В'язні, офіцери та мобілізовані: у BBC підрахували втрати Росії після 24 лютого 2022 року

Російське керівництво заперечує великі втрати в Україні, але відкриті дані свідчать про протилежне. Журналісти переконані, що за час повномасштабної війни Москва втратила щонайменше 3 тисячі лише офіцерів.

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Росія продовжує зазнавати великих втрат, хоч і заперечує це публічно. Відкриті джерела свідчать, що в Україні загинули понад 43 тисячі російських військових. Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому 26 січня російською службою BBC.

РФ залучає до так званої "СВО" — повномасштабної війни на території України — цивільних людей. Їх часто відправляються у бій, забезпечивши застарілою технікою.

"Основне навантаження на передовій, як і раніше, лежить на мобілізованих, добровольцях (у тому числі тих, хто зараз підписує контракти з ПВК "Редут" та її складовими) та завербованих з колоній ув'язнених", — підкреслили журналісти.

Втрати Росії: мобілізовані

На цивільних, які вступили у ЗС РФ вже після початку повномасштабного вторгнення, припадає майже 50% усіх бойових втрат Росії.

З 5169 мобілізованих росіян, чию смерть вдалося підтвердити, 80% загинули протягом останнього року. Водночас поранених мобілізованих все частіше визнають придатними до військової служби та повертають на фронт.

Втрати Росії: в’язні

Для компенсації своїх втрат РФ продовжує активно вербувати ув'язнених.

"Причому всіх, хто підписує контракт із вересня, зобов'язують служити вже не шість місяців, як раніше, а до кінця війни", — зазначили у ЗМІ.

Те, що раніше колишні в’язні мали деякі "привілеї", викликало обурення у родичів мобілізованих. Тож тепер умови змінилися: перебування на передовій подовжили, а помилування від президента замінили на умовне звільнення.

Розслідувачам вдалося встановити 8062 ув'язнених, які загинули в Україні. Однак їхня кількість насправді значно вища. Ті, кому вдалося вижити, та родичі загиблих підтверджують, що тіла багатьох завербованих у військо в’язнів можуть не евакуювати тижнями.

Втрати Росії: офіцери

Країна-агресорка втрачає в Україні й бійців з офіцерського складу. За час великої війни загинуло щонайменше 3079 російських офіцерів.

Журналісти наголосили, що найбільше на боєздатність підрозділів впливає саме втрата молодших офіцерів. Їм вдалося підтвердити загибель 2278 військових у званні від лейтенанта до капітана.

"Їхня втрата, на думку експертів, веде до серйозної втрати тактичної злагодженості. Простіше кажучи, підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь", — йдеться у матеріалі.

Втрати Росії: загальна кількість

Загалом розслідувачам вдалося підтвердити загибель 43 014 російських бійців. У це число не увійшли ті, хто воював у складі підрозділів проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Однак у виданні переконані, що у РФ поховано щонайменше вдвічі більше загиблих в Україні. За оцінкою авторів матеріалу, до кінця вересня Москва могла втратити 86 тисяч людей загиблими.

Нагадаємо, директор зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що західні спецслужби нібито готують революцію у Росії.

Голова МЗС Непалу Нараян Пракаш Сауд закликав РФ припинити вербувати громадян країни для війни в Україні. Він попросив повернути непальців, які воюють у складі ЗС РФ, додому.