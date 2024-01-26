"Хаос, смерті та руйнування": Захід готує революцію в Росії, — голова зовнішньої розвідки РФ

У Росії не відбудеться ніякої кольорової революції, переконаний Сергій Наришкін. Тим часом у Башкирії люди збираються на багатотисячні мітинги, протестуючи проти дій влади.

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Західні спецслужби будуть намагатись розхитати ситуацію у Росії під час виборів президента, на яких одним з кандидатів є Володимир Путін з 20-річним досвідом обіймання цієї посади. При цьому вони будуть покладатись на досвіди революцій, які начебто влаштували в Україні та в арабському світі. Однак усунути від влади режим у Кремлі у них не вийде. Про впевненість у стійкості політичної системи у Росії висловився директор зовнішньої розвідки Серій Наришкін у інтерв'ю на порталі "РИА Новости".

Наришкін впевнений, що Захід спробує влаштувати у Росії революцію, покладаючись на успішні результати Євромайдану в Україні та "Арабської весни". Наслідками цих дій є "хаос, смерті та руйнування", які запанували в низці країн — відповідальність він покладає виключно на західні спецслужби.

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"З упевненістю можу сказати, що західне, передусім американське, розвідувальне співтовариство щиро повірило у могутність своєї технології з повалення так званих неугодних режимів. Трагедію українського "Євромайдану" світ продовжує розв'язувати до сьогодні", — продовжив він.

Наришкін заявив, що у РФ не вийде влаштувати революцію всупереч напрацьованим технологіям і "запамороченню від успіхів".

"Нічого з цього, звичайно, не вийшло і не вийде", — процитували на порталі слова російського урядовця.

Раніше, 11 січня, голова зовнішньої розвідки заявив, що атаки "західних спецслужб" відбудуться саме під час президентських виборів у РФ. На його думку, планується "розкачати внутрішньополітичну ситуацію" завдяки "винахідливому втручанню у виборчі процедури", — навели позицію Наришкіна росЗМІ.

Вибори Путіна — деталі

Зазначимо, президентські вибори у РФ відбудуться у березні 2024 року. Діючий президент Володимир Путін також вирішив балотуватись — це буде його п'ятий термін на посаді. Про своє висунення політик повідомив під час зустрічі з російськими військовими, які воюють проти українців.

Крім Путіна, у виборах можуть взяти участь кілька інших кандидатів — вони збирають підписи на свою підтримку. На сьогодні необхідну кількість підписів набирає Борис Надєждін, який виступає з антивоєнною риторикою: аналітики Інституту вивчення війни вважають, що його використають для оцінки ставлення до війни.

Тим часом у РФ у січні 2024 року відбулись заворушення на території Республіки Башкортостан. 15 січня у провінційному місті Байрам мали судити активіста, якого обвинувачували у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. На його підтримку зібрався мітинг з близько 5 тис. протестувальників. 17 січня кількість протестувальників зросла у двічі: щоб їх розігнати, з Уфи прибув ОМОН. Коли омонівці виїздили з міста, автомобілі закидали сніжками, камінням та льодом.

Нагадуємо, 21 січня президент Путін, щоб отримати підтримку регіонів, заявив про виділення додаткових коштів для збіднілого населення, — про це заявили в ГУР Міноборони. Крім того, прийнято рішення щодо ув'язнених, яких вербують на війну в Україні: у них віднедавна змінили умови контрактів.