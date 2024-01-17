У російській Башкирії масові заворушення: тисячі людей вийшли на протести, є поранені (відео)

За інформацією російських медіа, причиною протесту став суд над місцевим активістом, якого звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Участь в акції беруть близько 10 тисяч людей, проти них застосовують сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Related video

У Башкирії тисячі людей вийшли на протест через засудження місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це повідомляє Astra у Telegram.

Зазначається, що активіст минулого року протестував проти видобутку золота у регіоні. Російське слідство каже, що він негативно висловлювався про роботу мігрантів у шахтах та сказав фразу "кара халик", яку переклали як "чорний люд".

Посилаючись на слова активістів ЗМІ пишуть, що чоловік говорив башкирською, і його слова просто неправильно переклали.

Ще 15 січня близько 5 тисяч людей вийшли на підтримку активісту під суд, де розглядали справу Фаїля Алсинова. Сьогодні, 17 січня, у суді міста Баймак винесли вирок чоловіку.

Повідомлялося, що у місті відключили інтернет та перекрили всі під’їзди до суду поліцейськими машинами та спецтехнікою комунальних служб. Попри це, близько 5 тисяч учасників протесту йшли до суду пішки. Вони викрикували фрази "Свободу! Азатлик, Фаїль, ми з тобою!", "Своїх не здаємо!".

Російський суд засудив активіста до 4 років колонії загального режиму через розпалювання міжнаціональної ворожнечі за фразу "чорний люд". Повідомляється, що донос на Фаїля Алсинова написав голова Республіки Бошкортостан Радій Хабіров. Також він вимагав перевірити чоловіка на "дискредитацію армії" і "публічні заклики до екстремізму".

Мешканці міста та протестувальники негативно відреагували на інформацію про засудження активіста. Невдовзі російські Telegram-канали повідомили, що людей, які зібралися під судом, почали бити та затримувати силовики. Зокрема, деяких затриманих поклали обличчям у сніг.

Тим часом сам активіст Фаїль Алсинов розповів журналістам після винесеного вироку, що не признає свою провину, і він завжди боровся за справедливість та свій народ. Також чоловік заявив, що буде оскаржувати цей вирок.

Важливо

Небо в диму: у Ростовській області горить поліефірний завод, є поранені (відео)

Російські медіа повідомляють, що під судом зібралося вже близько десяти тисяч людей, серед яких є діти та жінки. Тим часом силовики застосовують проти протестувальників сльозогінний газ і світлошумові гранати. Окрім того, продовжуються затримання людей.

Відомо, що постраждало вже декілька десятків людей, одному протестувальнику розбили голову. Окрім того, повідомляється, що від сльозогінного газу постраждав медичний працівник.

Зазначається, що Фаїль Алсинов є одним із найвідоміших активістів у регіоні, який брав участь у багатьох протестах та очолював організацію "Башкорт", яка виступала за суверенітет Башкортостану. Зокрема, три роки назад її оголосили екстремістською. Також медіа пишуть, що у 2022 році активіст закликав людей не брати участь у війні проти України.

Нагадаємо, 16 січня російські журналісти повідомили, що у РФ засудили екскерівника Морського управління Росгвардії Сергія Волкова. Його визнали винним у поставці неякісних копмлексів для захисту Кримського мосту. Слідство вияснило, що обладнання було закуплене за завищеними цінами та було неякісним.