В российской Башкирии массовые беспорядки: тысячи людей вышли на протесты, есть раненые (видео)

По информации российских медиа, причиной протеста стал суд над местным активистом, которого обвинили в разжигании межнациональной розни. Участие в акции принимают около 10 тысяч человек, против них применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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В Башкирии тысячи людей вышли на протест из-за осуждения местного активиста Фаиля Алсинова, которого обвинили в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает Astra в Telegram.

Отмечается, что активист в прошлом году протестовал против добычи золота в регионе. Российское следствие говорит, что он негативно высказывался о работе мигрантов в шахтах и сказал фразу "кара халик", которую перевели как "черный люд".

Ссылаясь на слова активистов СМИ пишут, что мужчина говорил на башкирском, и его слова просто неправильно перевели.

Еще 15 января около 5 тысяч человек вышли в поддержку активиста под суд, где рассматривали дело Фаиля Алсинова. Сегодня, 17 января, в суде города Баймак вынесли приговор мужчине.

Сообщалось, что в городе отключили интернет и перекрыли все подъезды к суду полицейскими машинами и спецтехникой коммунальных служб. Несмотря на это, около 5 тысяч протестующих шли в суд пешком. Они выкрикивали фразы "Свободу! Азатлык, Фаиль, мы с тобой!", "Своих не сдаем!".

Российский суд приговорил активиста к 4 годам колонии общего режима из-за разжигания межнациональной розни за фразу "черный люд". Сообщается, что донос на Фаиля Алсинова написал глава Республики Бошкортостан Радий Хабиров. Также он требовал проверить мужчину на "дискредитацию армии" и "публичные призывы к экстремизму".

Жители города и протестующие негативно отреагировали на информацию об осуждении активиста. Вскоре российские Telegram-каналы сообщили, что людей, которые собрались под судом, начали избивать и задерживать силовики. В частности, некоторых задержанных положили лицом в снег.

Между тем сам активист Фаиль Алсинов рассказал журналистам после вынесенного приговора, что не признает свою вину, и он всегда боролся за справедливость и свой народ. Также мужчина заявил, что будет обжаловать этот приговор.

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Российские медиа сообщают, что под судом собралось уже около десяти тысяч человек, среди которых есть дети и женщины. Тем временем силовики применяют против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, продолжаются задержания людей.

Известно, что пострадало уже несколько десятков человек, одному протестующему разбили голову. Кроме того, сообщается, что от слезоточивого газа пострадал медицинский работник.

Отмечается, что Фаиль Алсинов является одним из самых известных активистов в регионе, который участвовал во многих протестах и возглавлял организацию "Башкорт", которая выступала за суверенитет Башкортостана. В частности, три года назад ее объявили экстремистской. Также медиа пишут, что в 2022 году активист призвал людей не участвовать в войне против Украины.

Напомним, 16 января российские журналисты сообщили, что в РФ осудили экс-руководителя Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Его признали виновным в поставке некачественных копмлексов для защиты Крымского моста. Следствие выяснило, что оборудование было закуплено по завышенным ценам и было некачественным.