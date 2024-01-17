Небо в дыму: в Ростовской области горит полиэфирный завод, есть раненые (видео)

По информации губернатора области, ранения получили два человека, они доставлены в больницу. Перед пожаром на заводе очевидцы слышали громкий взрыв, пока причины пожара неизвестны.

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В Ростовской области в городе Шахты загорелся полиэфирный завод. В небо поднялось густое облако черного дыма. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что перед пожаром был слышен взрыв. Впрочем, никаких деталей пока не известно. По информации российского МЧС, огонь охватил цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. На месте работают пожарные. Впрочем пока причину возникновения пожара не называют.

Фото: скріншот

Также о пожаре сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Она написала сначала, что на заводе "Авангард" произошел взрыв и на место инцидента приехал глава администрации. По ее словам, жилые дома не пострадали, однако есть разрушения в производственном здании.

Вскоре депутат добавила, что в результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали. Сейчас пожарные пытаются потушить огонь, а работники завода отведены на безопасное расстояние.

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О том, что пожару предшествовал взрыв, сообщают российские медиа со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, о возникновении пожара экстренные службы сообщили в 11:30. По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим людям оказывается помощь.

Также он опроверг информацию о том, что причиной инцидента мог стать беспилотник. В это время в области не срабатывали системы противовоздушной обороны. Он утверждает, что причиной инцидента не могла стать атака БПЛА. По его словам, в это время в области якобы не срабатывали системы противовоздушной обороны

Фото: Скріншот

Отметим, завод "Авангард" в городе Шахты открыли летом прошлого года. Он стал первым российским заводом по производству полиэфирного штапельного волокна. Строительство завода начали в 2019 году.

На церемонии открытия губернатор области заявлял, что импортозамещающее производство закроет потребность в штапельном волокне на 60%. На предприятии работало около 400 человек.

Напомним, 13 января под Санкт-Петербургом в России загорелся склад маркетплейса Wildberries. Ликвидировать пожар пытались более 400 спасателей. Рассматривают версию, что причиной инцидента мог стать поджог.

Также ранее, 11 января, в Подмосковье в Обухово загорелся рабочий цех компании, которая занимается изготовлением акустических подложек из полимерных композиций, универсальных ковриков, а также спортивных продуктов.