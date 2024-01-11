В РФ начался новый большой пожар: в Подмосковье загорелся рабочий цех (видео)

В МЧС РФ сообщили, что для тушения пришлось привлечь три пожарных гидранта, была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Всего привлекли около 120 специалистов и 36 единиц техники.

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Ночью 11 января в Подмосковье начался большой пожар. Так, в Обухово загорелся цех по производству полимерных изделий. Об этом сообщил российский Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что огонь распространился на площади в 8000 квадратніх метров.

"Возгорание началось около 12 часов ночи. В данный момент пожару уже присвоен ранг №3, пока локализовать его не удается, с огнем борется более 100 человек. О пострадавших пока не сообщалось, персонал цеха самостоятельно эвакуировался из здания", — сказано в сообщении.

Отмечается, что производственный цех принадлежит ООО "Павитек". Компания специализируется на изготовлении акустических подложек из полимерных композиций, универсальных ковриков, а также спортивных продуктов: различных напольных покрытий, ковриков для фитнеса и т.д.

В Подмосковье РФ произошел крупный пожар

В МЧС России подтвердили пожар. В ведомстве заявили, что для тушения пришлось привлечь три пожарных гидранта. Также была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы.

"Работы осложняются высокой пожарной нагрузкой здания. Всего на месте работают порядка 120 специалистов и 36 единиц техники", — заявили в МЧС России.

Позже появилось сообщение о том, что пожар локализован.

Где находится Обухово

Обухово — это рабочий поселок в Богородском городском округе Московской области. Там протекают реки Клязьма и ее приток Шаловка.

Обухово на карте Фото: Google Maps

Напомним, что 9 января сообщалось, что в РФ за прошлый год показатель пожаров вырос на 125%. Наибольшее количество пожаров произошло в Московской, Ленинградской и Свердловской областях и Краснодарском крае. "Тренд" на рост количества пожаров на предприятиях фиксировался в течение всего года. Всего в 2023 году было 939 пожаров в РФ, тогда как в 2022 — 416. То есть в 2023 году количество пожаров в России выросло на 125,7% по сравнению с предыдущим годом. А на 24,5% выросли пожары в 2022 году по сравнению с 2021.